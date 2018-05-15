Опубликована программа Международного молодежного экономического форума (ММЭФ)

Международный молодежный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума. Его организаторами стали Фонд «Росконгресс» и Федеральное агентство по делам молодежи.

В программе форума запланировано более десяти панельных сессий, на которых молодые специалисты обсудят экономические и политические вопросы с представителями профильных органов государственной власти, лидерами международного и российского бизнеса, а также с крупнейшими международными экспертами и учеными.

Ключевым мероприятием программы Молодежного дня ПМЭФ станет центральное заседание «Молодежная экономическая повестка России на 2018–2024 годы». Участники заседания обсудят вопросы развития потенциала молодежи как экономически активной части населения и увеличения вклада молодых предпринимателей в ВВП страны.

Кроме того, на ММЭФ пройдут дискуссии на актуальные темы международного и внутреннего взаимодействия в рамках молодежного сообщества, в частности:

Информационные технологии в современном мире обсудят вместе с известными журналистами блогеры на сессии «Молодежь в „эпоху post-truth“: каковы критерии реальности». Модерирует встречу главный редактор Russia Today и МИА «Россия Сегодня» Маргарита Симоньян.

Спикером сессии «Глобальная ответственность как ключевая компетенция молодых людей» выступит Мария Захарова. Вместе с директором Департамента информации и печати МИД России участники смогут обсудить инструменты вовлечения молодых людей в глобальную повестку развития экономики.

Что необходимо для достижения конкурентоспособных позиций в экономике знаний России, чтобы конкурировать наравне с «нефтью и газом», участники обсудят на сессии «Экономика знаний и новая парадигма развития человеческого капитала». Модерирует дискуссию Тина Канделаки.

В рамках форума также состоится церемония награждения победителей Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий, «Моя страна – моя Россия».

«Международный молодежный экономический форум организован в целях исполнения поручения В.В. Путина об организации постоянно действующей молодежной платформы на базе ПМЭФ. Крайне важно вовлекать новое поколение во взаимодействие на высоком международном уровне. Именно это будет способствовать формированию атмосферы взаимопонимания между субъектами экономики в разных странах в недалеком будущем. В этом и есть цель ПМЭФ – создание экономики доверия», – отметил советник Президента Российской Федерации, руководитель программного комитета Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

С программой ММЭФ можно ознакомиться на сайте: https://www.forumspb.com/programme

Фонд «Росконгресс» — крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий.

Фонд «Росконгресс» учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Фонд обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.

Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.

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