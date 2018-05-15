Патрушев рассказал, кто подталкивает российскую молодёжь к экстремизму

Николай Патрушев – секретарь Совета Безопасности России в ходе выездного совещания ведомства – рассказал, кто подталкивает российскую молодёжь к экстремисткой деятельности.

По его мнению, молодежный экстремизм подпитывается иностранными спецслужбами, передаёт РИА «Новости».

При этом он отметил, что к числу основных факторов, формирующих предпосылки для возникновения экстремистских проявлений в молодежной среде помимо деятельности спецслужб и организаций иностранных государств, относятся курируемые ими российские оппозиционные структуры, которые вовлекают несовершеннолетних в незаконные публичные мероприятия.

Патрушев также считает, что такая деятельность направлена на подрыв нравственных устоев российской молодёжи, чувства патриотизма и традиционных ценностей.

Распространение «деструктивных взглядов» он объяснил низким уровнем образования молодых людей, социальным неравенством и распространением в Сети Интернет культа насилия и криминальной психологии.

По мнению секретаря Совбеза, предотвращать вовлечение молодежи в антиобщественные организации можно путём создания молодежных спортивных центров и мест интеллектуального досуга.