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Москва, 15.05.2018

Патрушев рассказал, кто подталкивает российскую молодёжь к экстремизму

«Expert Online» 2018

Николай Патрушев – секретарь Совета Безопасности России в ходе выездного совещания ведомства – рассказал, кто подталкивает российскую молодёжь к экстремисткой деятельности.  

По его мнению, молодежный экстремизм подпитывается иностранными спецслужбами, передаёт РИА «Новости».

При этом он отметил, что к числу основных факторов, формирующих предпосылки для возникновения экстремистских проявлений в молодежной среде помимо деятельности спецслужб и организаций иностранных государств, относятся курируемые ими российские оппозиционные структуры, которые вовлекают несовершеннолетних в незаконные публичные мероприятия.

Патрушев также считает, что такая деятельность направлена на подрыв нравственных устоев российской молодёжи, чувства патриотизма и традиционных ценностей.

Распространение «деструктивных взглядов» он объяснил низким уровнем образования молодых людей, социальным неравенством и распространением в Сети Интернет культа насилия и криминальной психологии.

По мнению секретаря Совбеза, предотвращать вовлечение молодежи в антиобщественные организации можно путём создания молодежных спортивных центров и мест интеллектуального досуга.

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