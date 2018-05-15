Курс доллара взлетел до полугодичных максимумов

Курс доллара США во вторник подскочил к корзине основных валют до пиков декабря 2018 года. Резкому однодневному росту американской валюты способствовали рост доходности казначейских облигаций США и неплохая апрельская статитсика по розничным продажам в США.

Индекс доллара к шести валютам вырос во вторник на 0,8 процента до 93,457. Против иены доллар вырос на 0,57 процента до пиков февраля - до 110,27 иены.

Растет доллар также к валютам ЕМ и юаню.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на Московской бирже во вторник на 68 копеек - до 62,53 рубля, курс евро - на 26 копеек, до 74,04 рубля.

Турецкая лира упала до рекордного минимума по отношению к доллару, в результате чего ее потери в этом году превысили 13 процентов. На это раз рынки отреагировали на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о планах усилить контроль над экономикой.

Аргентинское песо провалился также до нового антирекорда, несмотря на многочисленные вмешательства центрального банка в последние несколько дней.

«Укрепление доллара обусловлено, в первую очередь, повышением доходности облигаций Treasury, а также относительно хорошими данными по розничным продажам в США», - приводит мнение главного аналитика рынка Содружества Foreign Exchange Inc в Вашингтоне Омера Эсинера Рейтер.

Доходность 10-летних бондов казначейства США выросла во вторник до самого высокого уровня с июля 2011 года на фоне публикации данных по продажам - до 3,06%.

Более нейтральные, чем ожидалось, экономические новости из еврозоны и Великобритании также помогли доллару против евро и фунта стерлингов, добавил Эсинер.

Тон динамике курса доллара задают опережающие темпы экономического роста в США в сравнении с другими развитыми экономиками.

Объем розничных продаж в США в апреле в месячном выражении вырос на 0,3%. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста показателя на 0,4%.

Ожидается, что такие цифры могут подталкивать ВВП США к росту в 3% в годовом выражении.

На повестке опять замаячило четвертое повышение ставки ФРС в этом году. Ближайшее заседание американского регулятора состоится в июне.