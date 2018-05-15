Президент утвердил новую структуру правительства

Во вторник президент РФ Владимир Путин подписал Указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти» от 15 мая 2018 года.

Утверждено новое число заместителей премьер-министра, их 10 (на одного больше, чем при прежней структуре правительства), включая одного первого заместителя. В сводный перечень государственных должностей Российской Федерации внесена должность «Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Министр финансов Российской Федерации».

Министерство образования и науки Российской Федерации преобразовано в Министерство просвещения Российской Федерации и Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Минпрос займется общим (как теперь называют среднее), средним профессиональным и рядом других видов образования соответствующего уровня.

Упразднено Открытое правительство («Правительственная комиссия по координации деятельности открытого правительства») и Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) с передачей его функций Министерству высшего образования и науки.

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ переименовано в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Министерству промышленности и торговли РФ от Министерства экономического развития переданы функции по осуществлению руководства деятельностью торговых представительств Российской Федерации в иностранных государствах.

Проект указа с предложениями по структуре нового правительства премьер-министр Дмитрий Медведев передал президенту на встрече в Сочи. В ходе встречи премьер заявил также, что будет готов представить предложения по руководителям министерств в пятницу, 18 мая.