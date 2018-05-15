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Москва, 15.05.2018

Президент утвердил новую структуру правительства

«Expert Online» 2018

Во вторник президент РФ Владимир Путин  подписал Указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти» от 15 мая 2018 года.

Утверждено новое число заместителей премьер-министра, их 10 (на одного больше, чем при прежней структуре правительства), включая одного первого заместителя. В сводный перечень государственных должностей Российской Федерации внесена должность «Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Министр финансов Российской Федерации».

Министерство образования и науки Российской Федерации преобразовано в Министерство просвещения Российской Федерации и Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Минпрос займется общим (как теперь называют среднее), средним профессиональным и рядом других видов образования соответствующего уровня.

Упразднено Открытое правительство («Правительственная комиссия по координации деятельности открытого правительства») и Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) с передачей его функций Министерству высшего образования и науки.

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ переименовано в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Министерству промышленности и торговли РФ от Министерства экономического развития переданы функции по осуществлению руководства деятельностью торговых представительств Российской Федерации в иностранных государствах.

Проект указа с предложениями по структуре нового правительства премьер-министр Дмитрий Медведев передал президенту на встрече в Сочи. В ходе встречи премьер заявил также, что будет готов представить предложения по руководителям министерств в пятницу, 18 мая.

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