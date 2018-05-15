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Москва, 15.05.2018

Спрос на нефть повысился на новостях о массовых протестах в Палестине

«Expert Online» 2018

Фьючерсные контракты нефти сорта Brent достигли в начале недели максимальных значений с 2014 года, рассказал ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Отмечается, что цена на сырье выросла на новостях о массовых протестах в Палестине против открытия посольства США в Иерусалиме. Также увеличению цены способствовало заявление Дональда Трампа о готовности существенно ограничить объемы приобретаемой у Ирана нефти и нефтепродуктов.

Помимо этого отчет ОПЕК по прогнозу спроса на нефть в 2018 году на 0,025 млн баррелей в сутки, также способствовал росту цен на нефть.

Напомним, сегодня, 15 мая, на торгах в Азии баррель нефти стоит $78,26, а покупательский спрос дает возможность роста до $81,75. Это первый значимый ценовой уровень, с которого они могут начать фиксировать прибыль по длинным позициям.

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