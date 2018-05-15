ЦБ рассказал, каким будет рост реальных зарплат в РФ

Центробанк РФ сообщает, что несмотря на неблагоприятную внешнеполитическую обстановку и санкции в этом году прогнозируется рост зарплат 7-8%. Регулятор отмечает, что темпы роста реальной зарплаты, которые в первом квартале составляли 9,5% в последствии снизятся, сообщает «Экономика сегодня».

Издание отмечает, что в прошлом году в стране был зафиксирован рост ВВП, что само по себе является демонстрацией всему миру, что санкции не способны остановить развитие экономики страны.

Как сообщают эксперты, на экономику страны более негативное влияние, чем санкции оказал мировой финансовый кризис 2008-2009 годов. Именно тогда в РФ наблюдалось самое значительное падение ВВП.

При этом, как уточняется, Россия перенесла кризис легче, чем страны Прибалтики и Украина, где спад ВВП составлял от 13 до 17 %.

Ранее, Владимир Путин, пообещал, что за время нового президентского срока сделает ставку на кардинальное улучшение качества жизни россиян.