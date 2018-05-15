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Москва, 15.05.2018

Турция отозвала для консультаций послов в США и Израиле

«Expert Online» 2018

Турция отзывает своих послов в США и Израиле «для консультаций» из-за событий в секторе Газа, сообщил журналистам вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Израиль  в «геноциде» после убийства 55 палестинцев, заявив в ходе выступления перед студентам в Лондоне, что «Израиль — государство террора».

Напомним, Трамп выполнил свое обещание и перевел американское  посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. 14 мая дипмиссия в торжественной обстановке сменила адрес. В то время, как в Иерусалиме отмечали это для многих израильтян радостное событие, на территории Палестины прошли массовые акции протеста, в результате которых погибли свыше 50 человек, более 2 тыс. пострадали.

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