У армии Россия появится новый «убийца авианосцев»

Новый ударный комплекс, модернизированный ракетоносец Ту-22М3М с крылатой ракетой Х-32 поступит в 2018 году на вооружение Дальней авиации армии России. Комплекс предназначен для уничтожения крупных надводных кораблей, передает РГ «Русское оружие».

Уточняется, что первый ракетоносец поступит на вооружение уже в октябре этого года, а испытательные полеты пройдут в августе 2018 года, сообщает источник в оборонно-промышленном комплексе. Короткий срок испытаний обусловлен тем, что самолет для модернизации взят из числа строевых Ту-22М3, поэтому будет проведено лишь несколько полетов для подтверждения заявленных технических характеристик.

Обновленный ракетоносец снабжен двигателями и электронным оборудованием от Ту-160, что позволяет увеличить дальность полета в 1,5 раза, а также принимать целеуказания в полете - в том числе с мобильных наземных и морских терминалов.

Высота полета системы составляет более 40 километров, скорость 1500 метров в секунду или 4,6 Маха.