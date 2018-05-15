В Германии считают, что «разумные страны» не хотят конфронтации с Россией

Глава либеральной Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер уверен, что разумные страны не хотят конфронтации с Россией. Высказывание приводит британская газета The Daily Express.

Выступая на съезде партии в Берлине политик призвал вернуть России место в G8 или для начала организовать саммиты в формате G7+1.

Линднер уверен, что помимо этого необходимо вернуть диалог европейских стран с Россией. «У России будет свое место в европейском доме, если она будет придерживаться установленного порядка», — сказал политик, подчеркнув, что «ни один здравомыслящий человек не испытывает серьезного желания оказаться вовлеченным в конфронтацию с Россией».

Ранее, заместитель лидера СвДП Вольфганг Кубицки призвал «критически пересмотреть» санкции в отношении Москвы, так как они, по его мнению, не достигают поставленных целей.