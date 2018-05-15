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Москва, 15.05.2018

В Кремле назвали сроки формирования правительства

«Expert Online» 2018

Дмитрий Песков – пресс-секретарь президента РФ – назвал сроки формирования нового состава Кабмина.

По его словам, до начала работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) новое правительство будет сформировано.

«Конечно, оно уже должно быть сформировано, это уже по Конституции», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Напомним, ПМЭФ-2018 пройдет в Северной столице 24-26 мая.

Наша справка

8 мая депутаты нижней палаты российского парламента дали согласие на назначение Дмитрия Медведева главой правительства России.

За это проголосовали 374 депутата при 56 против.

Сразу после этого Медведев выступил с заключительным словом, признав, что работа предстоит нелёгкая.

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