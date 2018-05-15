В Кремле прокомментировали действия СБУ в отношении российских журналистов

Дмитрий Песков – глава пресс-службы президента РФ – прокомментировал действия украинских спецслужб в отношении российских журналистов.

По его словам, в случае, если это всё каким-то образом связано с профессиональной деятельностью наших журналистов, то это «является абсолютно возмутительным и вопиющим фактом».

Об этом представитель Кремля заявил на ежедневном брифинге для представителей СМИ, передаёт агентство «Интерфакс».

«Эти действия противоречат всем нормам и правилам, они заслуживают самого жёсткого осуждения по линии международных организаций. Мы будем с нетерпением ждать этой жёсткой и бескомпромиссной реакции», - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

При этом он отметил, что украинское руководство и украинские силовики уже неоднократно были замечены в силовом воздействии на СМИ, замечены в действиях, направленных на подавление свободы слова. Также он пообещал, что Москва примет ответные меры на действия СБУ. Однако пока он не стал озвучивать что-то конкретное.

«Для этого нужно сначала всё-таки получить более детальную информацию, – отметил пресс-секретарь главы российского государства. – Пока мы лишь знаем, что предпринимаются силовые действия в отношении российских СМИ, меры по ограничению свободы наших журналистов, ибо они не выходят на связь, и этого достаточно для жесткого осуждения».

Кроме того, Песков пообещала, что Москва будет действовать квалифицированно, но напористо, стараясь максимально защитить интересы российских журналистов.

Ранее сообщалось, что рано утром 15 мая в офис РИА Новости Украина вошли люди в форме с надписью СБУ. После этого находившиеся внутри журналисты перестали выходить на связь.

Кроме того, стало известно, что в Киеве был задержан руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его водитель рассказал, что к дому, в котором проживает журналист, подъехал автомобиль. Из него выскочили неизвестные люди в масках, они скрутили Вышинского и увезли в неизвестном направлении.

Между тем главный редактор RT Маргарита Симоньян написала в своём микроблоге в Twitter, что неизвестные в масках также ворвались в офис Russia Today в Киеве.

Позже в украинском силовом ведомстве заявили, что в настоящий момент СБУ проводит следственные действия (обыски) в отношении «медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации».

Со слов пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской, «правоохранители установили, что СМИ использовались в рамках гибридной информационной войны против Украины».