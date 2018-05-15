В Москве соберутся ведущие мировые эксперты по интернет-маркетингу

21-22 мая в Crocus City Hall состоится Synergy Digital Forum (http://bit.ly/2IjvZGn), посвященный эффективным инструментам онлайн-продвижения. На одной площадке соберутся международные эксперты по интернет-маркетингу и 3000 участников. Организатор мероприятия – Школа Бизнеса Университета «Синергия», генеральный партнер – коммуникационное агентство Synergy Digital.

Главная идея события – дать участникам рабочие тактики и стратегические инструменты продвижения бизнеса в Интернете. Эксперты форума раскроют такие темы, как трафик, конверсия и монетизация, аналитика и CRO, контент-маркетинг, SMM, поисковая оптимизация, а также поделятся актуальными инструментами диджитал-маркетинга, полезными кейсами и лайфхаками по онлайн-продвижению.

«Каждый, кто занимается бизнесом, должен посетить Synergy Digital Forum. Потому что сегодня нет компании, которая не работала бы в Интернете. Ни один бизнес на сегодняшний день не может существовать без работы в интернете». – говорит генеральный директор агентства Synergy Digital Дмитрий Юрков. – «Вы получите лучшие инструменты по интернет-маркетингу и «тяжелые» практики, которые применяют международные корпорации с миллиардными оборотами. На сцене выступят международные спикеры, каждый из которых лучший в своем деле – в веб-аналитике, в SEO, в директ-маркетинге, в контекстной рекламе и так далее. Впервые эти титаны выступят на одной сцене здесь, в России».

Спикерами форума станут: основатель Skype – Йонас Кьеллберг; эксперт №1 в мире по веб-аналитике – Авинаш Кошик; основатель крупнейшей в мире компании, которая специализируется на рекламе в YouTube – Том Бриз, CEO GlobalBit, израильской компании по разработке мобильных приложений, которые используют более 100 млн человек – Вадим Файнштейн; эксперт по лояльности, экс-маркетолог Virgin Group – Алекс Хантер; соавтор бестселлера «Жесткий SMM. Выжать из соцсетей максимум» – Ким Уэлш-Филлипс, создатель и CEO компании OWOX – Владислав Флакс; эксперт №1 в мире по Google AdWords – Майк Роудс и другие.

Synergy Digital Forum позиционируется как must go-форум, где участники смогут зафиксировать не меньше 100 решений, которые нужно реализовать в своей компании. Сделать это можно как самостоятельно, так и под руководством генерального партнера форума – коммуникационного агентства Synergy Digital.

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Идеолог и организатор форума – Школа Бизнеса Университета «Синергия», один из ведущих российских вузов. На базе Университета работает первая в России Школа Бизнеса «Синергия», имеющая 6 престижных международных аккредитаций AMBA. Университет известен как организатор масштабных бизнес-событий; Synergy Global Forum 2017 в Москве вошел в Книгу рекордов Гиннеса, как крупнейший бизнес-форум в мире.

Генеральный партнер форума – коммуникационное агентство Synergy Digital, которое имеет филиалы в Москве, Нью-Йорке и Дубае. Основные направления деятельности – разработка сайтов, продвижение бизнеса через Интернет, повышение конверсии воронки продаж, реклама мобильных приложений. Агентство работает с международными корпорациями (Газпром, Pepsi, Heineken, Nestle и др.) и продвигает все бизнес-события «Синергии», среди которых – Synergy Global Forum, Synergy Insight Forum и Большой предпринимательский форум «Трансформация».

Билеты и программа мероприятия: http://bit.ly/2IjvZGn