Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 15.05.2018

В Москве соберутся ведущие мировые эксперты по интернет-маркетингу

«Expert Online» 2018
  • В Москве соберутся ведущие мировые эксперты по интернет-маркетингу
предоставлено пресс-службой

21-22 мая в Crocus City Hall состоится Synergy Digital Forum (http://bit.ly/2IjvZGn), посвященный эффективным инструментам онлайн-продвижения. На одной площадке соберутся международные эксперты по интернет-маркетингу и 3000 участников. Организатор мероприятия – Школа Бизнеса Университета «Синергия», генеральный партнер – коммуникационное агентство Synergy Digital.

Главная идея события – дать участникам рабочие тактики и стратегические инструменты продвижения бизнеса в Интернете. Эксперты форума раскроют такие темы, как трафик, конверсия и монетизация, аналитика и CRO, контент-маркетинг, SMM, поисковая оптимизация, а также поделятся актуальными инструментами диджитал-маркетинга, полезными кейсами и лайфхаками по онлайн-продвижению.

«Каждый, кто занимается бизнесом, должен посетить Synergy Digital Forum. Потому что сегодня нет компании, которая не работала бы в Интернете. Ни один бизнес на сегодняшний день не может существовать без работы в интернете». – говорит генеральный директор агентства Synergy Digital Дмитрий Юрков. – «Вы получите лучшие инструменты по интернет-маркетингу и «тяжелые» практики, которые применяют международные корпорации с миллиардными оборотами. На сцене выступят международные спикеры, каждый из которых лучший в своем деле – в веб-аналитике, в SEO, в директ-маркетинге, в контекстной рекламе и так далее. Впервые эти титаны выступят на одной сцене здесь, в России».

Спикерами форума станут: основатель Skype – Йонас Кьеллберг; эксперт №1 в мире по веб-аналитике – Авинаш Кошик; основатель крупнейшей в мире компании, которая специализируется на рекламе в YouTube – Том Бриз, CEO GlobalBit, израильской компании по разработке мобильных приложений, которые используют более 100 млн человек – Вадим Файнштейн; эксперт по лояльности, экс-маркетолог Virgin Group – Алекс Хантер; соавтор бестселлера «Жесткий SMM. Выжать из соцсетей максимум» – Ким Уэлш-Филлипс, создатель и CEO компании OWOX – Владислав Флакс; эксперт №1 в мире по Google AdWords – Майк Роудс и другие.

Synergy Digital Forum позиционируется как must go-форум, где участники смогут зафиксировать не меньше 100 решений, которые нужно реализовать в своей компании. Сделать это можно как самостоятельно, так и под руководством генерального партнера форума – коммуникационного агентства Synergy Digital.  

***

Идеолог и организатор форума – Школа Бизнеса Университета  «Синергия», один из ведущих российских вузов. На базе Университета работает первая в России Школа Бизнеса «Синергия», имеющая 6 престижных международных аккредитаций AMBA. Университет известен как организатор масштабных бизнес-событий; Synergy Global Forum 2017 в Москве вошел в Книгу рекордов Гиннеса, как крупнейший бизнес-форум в мире.

Генеральный партнер форума – коммуникационное агентство Synergy Digital, которое имеет филиалы в Москве, Нью-Йорке и Дубае. Основные направления деятельности – разработка сайтов, продвижение бизнеса через Интернет, повышение конверсии воронки продаж, реклама мобильных приложений. Агентство работает с международными корпорациями (Газпром, Pepsi, Heineken, Nestle и др.) и продвигает все бизнес-события «Синергии», среди которых – Synergy Global Forum, Synergy Insight Forum и Большой предпринимательский форум «Трансформация».

Билеты и программа мероприятия: http://bit.ly/2IjvZGn

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Новая жизнь постолимпийских территорий: город будущего в Имеретинке

    Градостроительный проект «Имеретинка 2.0» в Сочи изменит наше представление о современном жилье

    Рассрочка завоевывает рынок

    На рынке карт рассрочки появляется все больше игроков, включая такого тяжеловеса, как Альфа-Банк. Усиливающаяся конкуренция делает условия по картам рассрочек все более выгодными

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара подает опасные сигналы
      Курс доллара подает опасные сигналы
    2. Трамп сделал России большой подарок
      Трамп сделал России большой подарок
    3. Курс доллара получил мощный импульс
      Курс доллара получил мощный импульс