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Москва, 15.05.2018

В Саудовской Аравии прокомментировали открытие посольства США в Иерусалиме

«Expert Online» 2018

Власти Саудовской Аравии прокомментировали перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

Как говорится в заявлении Совета министров королевства, Саудовская Аравия категорически отвергают перенос США своего посольства в Иерусалим.

«Мы считает, что это недопустимо», - подчеркивается в микроблоге Совета в Twitter.

Ранее сообщалось, что в МИД РФ осудили открытие посольства США в Иерусалиме. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также подверг жёсткой критике политику США, подчеркнув, что Вашингтон полностью утратил роль посредника в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке из-за признания Белым домом Иерусалима столицей Израиля и переноса в этот города американского посольства.

Напомним, 14 мая в Иерусалиме состоялось торжественное открытие посольства США. Данное решение вызвало в секторе Газа массовые протесты, в ходе которых погибли десятки человек. Ещё более тысячи человек получили ранения.

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