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Культура
Москва, 15.05.2018

Юбилейный концерт Нани Брегвадзе

«Expert Online» 2018
  • Юбилейный концерт Нани Брегвадзе
предоставлено пресс-службой

5 июня // Крокус Сити Холл // Начало в 20 ч.

Ее роскошный бархатистый голос с годами, кажется, становится только лучше. А песни по-прежнему отзываются в сердцах слушателей светом и радостью. Легендарная Нани Брегвадзе выступит с концертом в Крокус Сити Холле 5 июня 2018 года в сопровождении симфонического оркестра под управлением Николаза Рачвели.

Это будет долгожданная встреча великой артистки со своими поклонниками. Прозвучат все хиты в исполнении Наны Георгиевны, которые стали не только советской, но и народной классикой: «Снегопад», «Не оставляйте женщину одну», «Песня о Тбилиси» и многие другие.

Вместе с легендарной певицей на сцену выйдет ее дочь, известная в Грузии исполнительница Эка Мамаладзе, а также внучка — подающая большие надежды оперная певица Наталья Кутателадзе. В финале концерта, зрители увидят восхитительное трио — на сцене перед ними предстанут три поколения женщин, которые поют.
Продолжительность: 2 часа.

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