Юбилейный концерт Нани Брегвадзе

5 июня // Крокус Сити Холл // Начало в 20 ч.

Ее роскошный бархатистый голос с годами, кажется, становится только лучше. А песни по-прежнему отзываются в сердцах слушателей светом и радостью. Легендарная Нани Брегвадзе выступит с концертом в Крокус Сити Холле 5 июня 2018 года в сопровождении симфонического оркестра под управлением Николаза Рачвели.



Это будет долгожданная встреча великой артистки со своими поклонниками. Прозвучат все хиты в исполнении Наны Георгиевны, которые стали не только советской, но и народной классикой: «Снегопад», «Не оставляйте женщину одну», «Песня о Тбилиси» и многие другие.



Вместе с легендарной певицей на сцену выйдет ее дочь, известная в Грузии исполнительница Эка Мамаладзе, а также внучка — подающая большие надежды оперная певица Наталья Кутателадзе. В финале концерта, зрители увидят восхитительное трио — на сцене перед ними предстанут три поколения женщин, которые поют.

Продолжительность: 2 часа.