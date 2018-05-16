Баллистические ракеты России получат новое назначение

Снятые с боевого дежурства баллистические ракеты могут быть в дальнейшем использованы для запуска гражданских спутников. Перепрофилирование пройдет в рамках возобновленной программы «Рокот», передает РГ «Русское оружие».

Как ожидается, новые ракеты получат название «Рокот-2».

«Главным отличием от первого "Рокота" станет использование российской, а не украинской системы управления в новом разгонном блоке "Бриз-КМ-2"», - рассказал источник в ракетно-космической отрасли.

Первый запуск ракеты по новой программе с космодрома Плесецк ожидается в 2020-2021 годах.

Последняя ракета-носитель «Рокот» с коммерческим спутником на борту стартовала в апреле текущего года. До конца 2018 года планируется запустить еще три ракета-носителя «Рокот» с военными и научными космическими аппаратами. После этого данный тип ракет перестанут использовать.