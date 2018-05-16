Представитель руководства Федеральной резервной системы считает, что в ближайшем будущем биткоин или другая криптовалюта не сможет бросить вызов доллару США.

Глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард, выступая в ходе конференции «Консенсус-2018» в Нью-Йорке, отметил положительные аспекты цифровых денег. По его мнению, они сокращают издержки в торговле, однако не все подобные операции законны.

На вопрос о том, является ли биткоин угрозой для доллара США, Буллард ответил уклончиво: «Я недумаю, что это возможно на этом этапе [...]. Мы не знаем, что будет в будущем».

Он также отметил, что в мире наблюдается валютная конкуренция. Господство доллара основано на том, что за ним стоит крупнейшая экономика, в которой наблюдается умеренная инфляция на протяжении продолжительного периода. И этому никто не может предложить альтернативу. "Но многие хотели бы победить доллар", - добавил он.

Вместе с тем ФРС присматривается к техногии блокчейн. Не исключено, что регулятор займется разработкой собственной криптовалюты, но время для этого еще не пришло резюмировал Буллард.