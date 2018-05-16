Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 16.05.2018

В ФРС объяснили, почему доллар господствует и кто может бросить ему вызов

«Expert Online» 2018
  • В ФРС объяснили, почему доллар господствует и кто может бросить ему вызов
DPA/TASS

Представитель руководства Федеральной резервной системы считает, что в ближайшем будущем биткоин или другая криптовалюта не сможет бросить вызов доллару США. 

Глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард, выступая в ходе конференции «Консенсус-2018» в Нью-Йорке, отметил положительные аспекты цифровых денег. По его мнению, они сокращают издержки в торговле, однако не все подобные операции законны.

На вопрос о том, является ли биткоин угрозой для доллара США, Буллард ответил уклончиво: «Я недумаю, что это возможно на этом этапе [...]. Мы не знаем, что будет в будущем».

Он также отметил, что в мире наблюдается валютная конкуренция. Господство доллара основано на том, что за ним стоит крупнейшая экономика, в которой наблюдается умеренная инфляция на протяжении продолжительного периода. И этому никто не может предложить альтернативу. "Но многие хотели бы победить доллар", - добавил он.

Вместе с тем ФРС присматривается к техногии блокчейн. Не исключено, что регулятор займется разработкой собственной криптовалюты, но время для этого еще не пришло резюмировал Буллард.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Накопи мили на Бали

    Альфа-Банк представил новую программу для путешественников AlfaTravel

    Новая жизнь постолимпийских территорий: город будущего в Имеретинке

    Градостроительный проект «Имеретинка 2.0» в Сочи изменит наше представление о современном жилье

    Рассрочка завоевывает рынок

    На рынке карт рассрочки появляется все больше игроков, включая такого тяжеловеса, как Альфа-Банк. Усиливающаяся конкуренция делает условия по картам рассрочек все более выгодными

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара подает опасные сигналы
      Курс доллара подает опасные сигналы
    2. Курс доллара получил мощный импульс
      Курс доллара получил мощный импульс
    3. Трамп сделал России большой подарок
      Трамп сделал России большой подарок