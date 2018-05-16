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Москва, 16.05.2018

Джигарханян госпитализирован в реанимацию в тяжелом состоянии

«Expert Online» 2018

Народный артист СССР, известный отечественный актёр и режиссер Армен Джигарханян вечером 15 мая госпитализирован в реанимацию одной из столичных клиник.

По данным сайта газеты «Известия», артист находится в тяжёлом состоянии.

Армен Джигарханян уже не первый раз попадает в больницу. Последний раз это произошло 26 апреля. Тогда сообщалось, что актёр был госпитализирован с инфарктом и впал в кому. Однако позже эти данные опроверг друг артиста. После прохождения курса лечения актёра выписали из больницы.

Наша справка

Армен Борисович Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. советский, армянский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, театральный педагог. 

Народный артист СССР (1985). Один из основателей, президент и художественный руководитель Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна с 1996 года

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