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Москва, 16.05.2018

ЕС намерен отказаться от доллара при расчете за нефть из Ирана

«Expert Online» 2018

Евросоюз намерен перейти с доллара на евро при оплате  за иранскую нефть, передает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

Как сообщалось ранее, Иран достиг соглашения с Францией, Германией, Великобританией о подготовке программы по укреплению экономических связей в ответ на выход США из соглашения по ядерной сделке. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Федерика Могерини. Решение будет подготовлено в самое ближайшее время.

Уточняется, что речь в первую очередь идет о пролонгации нефтяных контрактов и контрактов в сфере авиационного, морского и наземного видов транспорта с Ираном, эффективных банковских транзакциях, о предоставлении экспортных кредитов.

19-20 мая в Иран с визитом прибудет еврокомиссар по энергетике и климату Мигель Ариаса Каньете.

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