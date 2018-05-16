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Москва, 16.05.2018

Фондовые торги в США переместились в «красную зону»

«Expert Online» 2018

Американские фондовые индикаторы по итогам вчерашних торгов  показали снижение  на фоне роста доходности десятилетних облигаций, передает Росбалт.

Так промышленный индекс Dow Jones  снизился на 0,78% , опустившись к отметке 24706,41 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ  потерял 0,81% , составив 7351,63 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,68% до 2711,45 пункта.

При этом отмечается, что доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) превысила отметку в 3,05% впервые с 2011 года.  Ценные бумаги достигли  уровня в 3,071%.

Отмечается, что инвесторы находятся в ожидании второго раунда торговых переговоров между США и Китаем на этой неделе. Первая встреча Вашингтона и Пекина не внесла значительной ясности.

Во вторник, 15 мая, вышли данные, согласно которым объем розничных продаж в США увеличился в апреле 2018 года на 0,3% к предыдущему месяцу, в то время как эксперты прогнозировали увеличение на 0,4%. Показатель роста за март был пересмотрен в сторону увеличения — до 0,8% с объявленных ранее 0,6%.

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