HP: новое правительство Италии потребует немедленной отмены санкций против РФ

Коалиционное соглашение о формировании правительства Италии подразумевает немедленную отмену санкций против России, сообщает Huffington Post Italia со ссылкой на копию документа.

Лидеры «Движения 5 звезд» и правой партии «Лига» еще не подписали документ, датированный 14 мая. Однако изменения в тексте соглашения в последние дни в основном вносились в связи с вопросом об отношении участников коалиции к единой европейской валюте.

"Россия не угроза, а экономический и коммерческий партнер Италии", говорится в документе. Цель нового правительства заключается в «немедленном снятии санкций, наложенных на Россию » и немедленной реабилитации Москвы «как стратегического партнера» в переговорах по Сирии, Ливии и Йемену.