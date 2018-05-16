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Москва, 16.05.2018

Китай прислал в США делегацию на торговые переговоры

«Expert Online» 2018

Делегация Китая из высокопоставленных чиновников главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ прибыла для участия в очередном раунде торгово-экономических переговоров с Вашингтоном, сообщает агентство Синьхуа.

Уточняется, что в состав делегации вошлиНародного банка Китая И Ган, заместитель главы Государственного комитета по развитию и реформам Нин Цзичжэ, замглавы МИД Китая Ян Цзэгуан, заместитель министра коммерции Ван Шоувэнь, заместитель министра финансов Чжу Гуанъяо.

Напомним, в начале мая США и КНР в ходе переговоров, которые продолжались два дня 3-4 мая, не смогли договориться  о прекращении торговой войны.

Глава Белого дома Дональд Трамп тогда выразил мнение, что переговоры прежних американских администраций с Пекином в сфере торговли всегда заканчивались «в пользу Китая», поэтому «им трудно заключить соглашение, которое принесет выгоду обеим странам».

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