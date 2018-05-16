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Москва, 16.05.2018

КНДР отменила встречу с Южной Кореей и грозит сорвать переговоры с Трампом

«Expert Online» 2018

Совместные военные учения США и Южной Кореи, которые  стартовали 11 мая, привели в ярость КНДР.  Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, заявил, что данный факт грозит сорвать попытку примирения на Корейском полуострове.

В знак протеста Пхеньян отменил встречу на высоком уровне с Южной Кореей, которая должна была состояться сегодня  16 мая, передает агентство Yonhap. На встрече планировалось обсудить вопросы возобновления диалога по линии Красного Креста, а также встреч родственников, разобщенных на Юге и Севере в результате раскола.

Кроме того, под угрозой срыва сейчас находится встреча Трампа с  лидером КНДР. Саммит назначен на 12 июня и должен пройти в Сингапуре.

«США придется предпринять серьезные обсуждения о судьбе запланированного саммита КНДР — США в свете этой провокационной военной возни, осуществляемой совместно с властями Южной Кореи», — сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

По мнению официального Пхеньяна, военные учения, в которых задействовано 100 боевых самолетов и две тысячи военных, является не чем иным, как «репетицией вторжения на Север».

 «Эти учения в Южной Корее, направленные против нас, является вопиющим вызовом Пханмунджомской декларации и преднамеренной военной провокацией, противоречащей позитивному политическому развитию на Корейском полуострове», — говорится в заявлении, которое приводит ЦТАК.

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