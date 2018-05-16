Медведев рассказал, зачем России нужны «цифровые деньги»

Дмитрий Медведев – глава Кабмина РФ – заявил, что в настоящее время законодатели разрабатывают понятия «цифровых денег» и «цифровых прав» вместо «криптовалюты» и «токена».

Об этом он сказал в ходе Петербургского юридического форума. По словам премьер-министра, нашей стране необходимо законодательно закрепить в гражданском законодательстве базовые положения о «цифровых деньгах», перевести их на язык права.

При этом Медведев убеждён, что новое регулирование в этой сфере поможет обеспечить судебную защиту от злоупотреблений в случае возникновения споров, а также помешать выводу финансовых активов, в том числе и за рубеж.

«Это особенно важно при борьбе с легализацией доходов, которые получены преступным путём. А также создаст основу для построения системы налогообложения таких объектов», – резюмировал глава правительства.