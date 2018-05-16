Немецкий бизнес ждёт конкретных результатов от встречи Путина и Меркель

Вольфганг Бюхеле – глава Восточного комитета немецкой экономики – заявил, что немецкий бизнес ждёт от встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина конкретных результатов, которые облегчат работу компаний ФРГ в России.

По его мнению, результаты визита главы Минэкономики Германии Петера Альтмайера дают надежду на то, что есть решение спора вокруг «Северного потока-2», которое защищает интересы Украины за счёт гарантированных поставок российского природного газа через территорию страны.

При этом Бюхле считает, что это будет важным сигналом для компаний, участвующих в проекте, передаёт РИА Новости.

Кроме того, глава Восточного комитета немецкой экономики отметил, что Меркель должна попытаться убедить российскую сторону не вводить штрафные меры в отношении компаний, которые должны соблюдать иностранные санкции, так как такие меры стали бы значительным бременем для германо-российских экономических отношений, испытывающих сейчас небольшой подъем.

«Недопустимо превращать экономику в игру разных режимов санкций – в этой игре нет победителей», - резюмировал Бюхеле, добавив, что «новое федеральное правительство придает большое значение диалогу с Россией, как это было заявлено в коалиционном соглашении».

Напомним, переговоры Путина и Меркель пройдут 18 мая в Сочи.

Ранее сообщалось, что Германия пытается убедить США отсрочить введение новых антироссийских санкций.