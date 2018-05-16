Палестина отозвала посла из Вашингтона

Палестинская национальная администрация (ПНА) в ответ на перенос посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим отозвала посла из Вашингтона, пишет РИА новости со ссылкой на заявлении МИД ПНА.

Американский дипломат уже сегодня 16 мая вернется на родину. В Вашингтоне отзыв дипломата пока комментируют.

В свою очередь лидер Палестины Махмуд Аббас назвал посольство в Иерусалиме «поселенческим аванпостом» и поблагодарил всех, кто осудил перенос дипобъекта.

Накануне своего посла из Вашингтона отозвала и Турция. Страну также покинет посол в Тель-Авиве. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль террористическим государством, а его действия по отношению к палестинцам — геноцидом.

Турция и Палестина объявили трехдневный траур по жертвам столкновений в секторе Газа.

Напомним, что Трамп еще в феврале текущего года пообещал признать Иерусалим столицей Израиля, 14 мая в день 70-летия образования Израиля, США официально перенесли свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим.