Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры

Глава российского государства Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке.

Как передаёт пресс-служба Кремля, лидеры двух страны особое внимание уделили проходящим на палестинских территориях массовым акциям протеста в связи с открытием в Иерусалиме американского посольства.

Президенты РФ и Турции выразили серьёзную озабоченность в связи с массовой гибелью людей. При этом Путин подчеркнул важность отказа от насилия и заявил о необходимости наладить результативный переговорный процесс.

Был продолжен обмен мнениями по сирийскому урегулированию с учётом итогов завершившейся накануне очередной международной встречи по Сирии в Астане, а также также затронули вопросы сотрудничества в сфере энергетики.

Кроме того, президент РФ поздравил своего турецкого коллегу с началом священного для мусульман месяца Рамадан.