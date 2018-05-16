Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 16.05.2018

Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры

«Expert Online» 2018

Глава российского государства Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке.

Как передаёт пресс-служба Кремля, лидеры двух страны особое внимание уделили проходящим на палестинских территориях массовым акциям протеста в связи с открытием в Иерусалиме американского посольства.

Президенты РФ и Турции выразили серьёзную озабоченность в связи с массовой гибелью людей. При этом Путин подчеркнул важность отказа от насилия и заявил о необходимости наладить результативный переговорный процесс.

Был продолжен обмен мнениями по сирийскому урегулированию с учётом итогов завершившейся накануне очередной международной встречи по Сирии в Астане, а также также затронули вопросы сотрудничества в сфере энергетики.

Кроме того, президент РФ поздравил своего турецкого коллегу с началом священного для мусульман месяца Рамадан.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Накопи мили на Бали

    Альфа-Банк представил новую программу для путешественников AlfaTravel

    Новая жизнь постолимпийских территорий: город будущего в Имеретинке

    Градостроительный проект «Имеретинка 2.0» в Сочи изменит наше представление о современном жилье

    Рассрочка завоевывает рынок

    На рынке карт рассрочки появляется все больше игроков, включая такого тяжеловеса, как Альфа-Банк. Усиливающаяся конкуренция делает условия по картам рассрочек все более выгодными

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара подает опасные сигналы
      Курс доллара подает опасные сигналы
    2. Курс доллара получил мощный импульс
      Курс доллара получил мощный импульс
    3. Трамп сделал России большой подарок
      Трамп сделал России большой подарок