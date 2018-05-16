Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Общество
Москва, 16.05.2018

«Сахалинский котел»: справедливость торжествует

«Expert Online» 2018
  • «Сахалинский котел»: справедливость торжествует
ТАСС

Наша борьба за справедливость судебно-правоохранительной системы начинает демонстрировать системный эффект. 7 мая состоялся уже второй апелляционный судебный процесс Сахалинского областного суда по фальсифицированным уголовным делам, которые мы анализировали в публикациях «Сахалинский котел» и «Сахалинский котел-2» (см. «Эксперт» № 46 за 2017 и № 10 за 2018). И снова судья Михаил Исаев не стал штамповать ходатайства прокуратуры и следствия, а, разобравшись в материале и зачитав наше обращение в суд, постановил освободить из-под ареста начальника департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка мэрии Южно-Сахалинска Александра Бандюкова.

Защита обвиняемого предоставила суду убедительные доказательства, что главная улика против Бандюкова – аудиозапись со следственного эксперимента – была сфальсифицирована работниками местного СК и УЭБиПК УМВД. Экспертиза показала, что запись смонтирована из разных файлов, а контекст беседы подстроен под преступление. Осмотр квартиры подследственного тоже был подделан – записи с камер наблюдения опровергли утверждения следователя о присутствии понятых и согласии жильцов. Сам он и его супруга Лариса были подвергнуты грубому давлению.

Это уже вторая победа из нашего цикла журналистских расследований «Сахалинский котел». 19 марта Сахоблсуд освободил из СИЗО другого фигуранта нашего расследования – мэра города Александровск-Сахалинский Сергея Гейченко, отсидевшего в одиночной камере в невыносимых условиях целых 7 месяцев. Тогда алгоритм процесса был такой же – зачитывание обращения «Эксперта» и отказ обвинению в продлении ареста на фоне обескураженных лиц прокурора и следователя, привыкших к «карманному» поведению суда.

Будем надеяться, что результат данного, как и предыдущего судебного процесса станет частью реального улучшения деятельности судебно-правоохранительной системы нашей страны, которая, в это хочется верить, действительно происходит. Независимость и адекватность судов – краеугольный камень экономической стабильности и инвестиционного развития любого государства. Ведь это вершина правового айсберга – если суд независим и справедлив, то всем остальным, включая чиновников-коррупционеров, оборотней в погонах и других «вредителей общества», придется работать честно.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Накопи мили на Бали

    Альфа-Банк представил новую программу для путешественников AlfaTravel

    Новая жизнь постолимпийских территорий: город будущего в Имеретинке

    Градостроительный проект «Имеретинка 2.0» в Сочи изменит наше представление о современном жилье

    Рассрочка завоевывает рынок

    На рынке карт рассрочки появляется все больше игроков, включая такого тяжеловеса, как Альфа-Банк. Усиливающаяся конкуренция делает условия по картам рассрочек все более выгодными

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара подает опасные сигналы
      Курс доллара подает опасные сигналы
    2. Курс доллара получил мощный импульс
      Курс доллара получил мощный импульс
    3. Трамп сделал России большой подарок
      Трамп сделал России большой подарок