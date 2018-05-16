«Сахалинский котел»: справедливость торжествует

Наша борьба за справедливость судебно-правоохранительной системы начинает демонстрировать системный эффект. 7 мая состоялся уже второй апелляционный судебный процесс Сахалинского областного суда по фальсифицированным уголовным делам, которые мы анализировали в публикациях «Сахалинский котел» и «Сахалинский котел-2» (см. «Эксперт» № 46 за 2017 и № 10 за 2018). И снова судья Михаил Исаев не стал штамповать ходатайства прокуратуры и следствия, а, разобравшись в материале и зачитав наше обращение в суд, постановил освободить из-под ареста начальника департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка мэрии Южно-Сахалинска Александра Бандюкова.

Защита обвиняемого предоставила суду убедительные доказательства, что главная улика против Бандюкова – аудиозапись со следственного эксперимента – была сфальсифицирована работниками местного СК и УЭБиПК УМВД. Экспертиза показала, что запись смонтирована из разных файлов, а контекст беседы подстроен под преступление. Осмотр квартиры подследственного тоже был подделан – записи с камер наблюдения опровергли утверждения следователя о присутствии понятых и согласии жильцов. Сам он и его супруга Лариса были подвергнуты грубому давлению.

Это уже вторая победа из нашего цикла журналистских расследований «Сахалинский котел». 19 марта Сахоблсуд освободил из СИЗО другого фигуранта нашего расследования – мэра города Александровск-Сахалинский Сергея Гейченко, отсидевшего в одиночной камере в невыносимых условиях целых 7 месяцев. Тогда алгоритм процесса был такой же – зачитывание обращения «Эксперта» и отказ обвинению в продлении ареста на фоне обескураженных лиц прокурора и следователя, привыкших к «карманному» поведению суда.

Будем надеяться, что результат данного, как и предыдущего судебного процесса станет частью реального улучшения деятельности судебно-правоохранительной системы нашей страны, которая, в это хочется верить, действительно происходит. Независимость и адекватность судов – краеугольный камень экономической стабильности и инвестиционного развития любого государства. Ведь это вершина правового айсберга – если суд независим и справедлив, то всем остальным, включая чиновников-коррупционеров, оборотней в погонах и других «вредителей общества», придется работать честно.