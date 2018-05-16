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Москва, 16.05.2018

Цены на нефть падают на фоне новостей о переговорах Ирана с европейскими участниками сделки

«Expert Online» 2018

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе торгов 16 мая после вчерашнего скачка до максимальных за 3,5 года уровней пошли вниз. Аналитики отмечают, что спад происходит на уровне  усиления политической напряженности на Ближнем Востоке.

По состоянию на 8:25 по московскому времени июльские фьючерсы на нефть сорта Brent на лондонской бирже ICE Futures упали на $0,2, достигнув показателя $78,23 за баррель. Стоимость июньского фьючерса на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на момент утра 16 мая упали на $0,19 до $71,12 за баррель, сообщает «Интерфакс».

По сообщениям аналитика «Альпари» Вадима Иосуба, «во вторник нефть в очередной раз обновляла максимумы с 2014 года, но по итогам дня закрылась вблизи уровня его начала».

По его словам, сырье росло на новостях о столкновениях на Ближнем Востоке, а также  выходе США из ядерной сделки с Ираном.

«Чуть позже появилась информация о переговорах Ирана с европейскими участниками сделки, — Францией, Германией и Великобританией, и об их приверженности к сохранению соглашения. На этой информации нефть быстро  пошла вниз, к $77,8», - добавил эксперт.

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