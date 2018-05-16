Эрдоган: «Это может кое-кого напугать»

На 24 июня в Турции намечены досрочные парламентские выборы. Впервые за последние годы, как минимум за те полтора десятилетия, что у власти находится Реджеп Тайип Эрдоган, выборы пройдут в обстановке потери иностранными инвесторами интереса к Турции. Инвесторы не испытывают особых восторгов перед перспективой очень вероятной победы Эрдогана на выборах и сейчас начинают продавать турецкие активы. Это привело к резкой девальвации турецкой лиры и росту госдолга. На инвесторов уже не действуют прежние заверения, что Эрдоган в экономике – сторонник прагматической линии. Их сменили опасения, что его зацикленность на росте экономики любой ценой будет иметь обратный эффект и пошлет турецкую экономику в нокдаун.

Реджеп Тайип Эрдоган – несомненный фаворит предстоящих выборов. Судя по его высказываниям, он не намерен отказываться от популистской экономической политики, которая ставит целью высокие темпы роста экономики. Достаточно сказать, что в прошлом году экономика Турции развивалась быстрее китайской экономики. При этом экономисты уже давно обращают внимание на проблемы в турецкой экономике и настоятельно советуют заняться устранением дисбалансов.

После того, как в апреле правительство объявило о новых мерах в экономике, инвесторы выдвинули ряд «обвинений»: слабая монетарная политика, плохой счет текущих операций и патологическое отвращение президента Эрдогана к высоким процентным ставкам, не позволяющее турецкому центробанку бороться с двузначной инфляцией.

Тревоги инвесторов не ограничиваются экономикой. Турция в последние годы резко изменила политический курс и начала быстро отдаляться от традиционных западных союзников и в первую очередь - США. Страна уже два года живет в условиях чрезвычайного положения, введенного после попытки путча в 2015 году. в В довершение ко всему диктаторские замашки Эрдогана напугали два главных источника капиталов: Германию и Америку.

Экономисты считают, что положение не безнадежно, но что для улучшения ситуации необходима смена курса. После победы у правящей Партии справедливости и развития (АКР), надеются многие инвесторы, отпадут причины продолжать ухаживать за избирателями и забрасывать их миллиардами или выдавать правительственные контракты на крупные инфраструктурные проекты дружественным строительным компаниям.

В интервью агентству Bloomberg президент Эрдоган сказал в понедельник, что в случае победы намерен ужесточить контроль за экономикой и монетарной политикой.

«Это может кое-кого напугать,- сказал Реджеп Тайип Эрдоган,- но мы должны сделать это, потому что те, кто правит государством, отвечают перед гражданами».

Эти слова обвалили турецкую лиру до самого низкого уровня в истории по отношению к доллару.

Между тем, корпоративный сектор Турции уже начинает не выдерживать под тяжестью иностранного долга, достигшего 336 млрд долларов. Причем, сильная девальвация лиры усложняет его выплату.

Турецкие банки, которые должны подпитывать экономический рост в стране, сильно зависят от зарубежных капиталов, а модель развития, которая основана на внутреннем потреблении, все чаще дает сбои. Против Анкары и внешние факторы – укрепление доллара и рост процентных ставок в США.

Кроме чисто экономических желаний, например, независимости центробанка, зарубежные инвесторы хотели бы, чтобы Эрдоган пошел и на перемены в политике. Речь идет, в первую очередь, о свободе прессы, более гибкой внешней политике, улучшении стратегии на Ближнем Востоке и, конечно же, переменах во внутренней политике.

После прошлых выборов (2015 г.), когда замаячила угроза «подвешенного» парламента и политического тупика, связанного с многопартийной правящей коалицией, на рынках произошел обвал. Три года назад иностранные инвесторы вывели из Турции 2,6 млрд долларов. Волатильность успокоилась лишь после того, как АКР получила большинство на досрочных выборах в ноябре 2015 года.

Рынки всегда относились к победам АКР положительно не потому что она обещает лучшие перспективы в экономике, а потому что она дает определенность. Однако в последние месяцы обстановка резко ухудшилась за счет дальнейшего усиления непредсказуемости политики и отсутствия и пробуксовки реформ.