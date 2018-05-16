В Москве и Петербурге задержаны террористы, готовившие атаки перед ЧМ-2018

Сотрудники ФСБ задержали в Москве и Санкт-Петербурге подозреваемых в терроризме, которые готовили атаки в преддверии чемпионата мира по футболу, который пройдёт в нашей стране летом 2018 года.

Согласно предварительным данным, предполагаемые террористы планировали устроить взрывы с целью сорвать приезд болельщиков в Россию, передаёт сайт «Комсомольской правды».

При этом отмечается, что задержанные планировали совершить серию резонансных диверсионно-террористических акций в Москве и Санкт-Петербурге с применением автоматического оружия и самодельных взрывных устройств большой мощности.

Обыски были проведены в квартирах у десяти подозреваемых. У них изъяли четыре самодельных взрывных устройства, начинённых поражающими элементами, детонаторы, автоматы, пистолеты-пулемёты и гранаты.

Свои атаки они планировали в местах массового скопления людей.

Другие подробности пока не сообщаются.