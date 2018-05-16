Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 16.05.2018

В Москве и Петербурге задержаны террористы, готовившие атаки перед ЧМ-2018

«Expert Online» 2018

Сотрудники ФСБ задержали в Москве и Санкт-Петербурге подозреваемых в терроризме, которые готовили атаки в преддверии чемпионата мира по футболу, который пройдёт в нашей стране летом 2018 года.

Согласно предварительным данным, предполагаемые террористы планировали устроить взрывы с целью сорвать приезд болельщиков в Россию, передаёт сайт «Комсомольской правды».

При этом отмечается, что задержанные планировали совершить серию резонансных диверсионно-террористических акций в Москве и Санкт-Петербурге с применением автоматического оружия и самодельных взрывных устройств большой мощности.

Обыски были проведены в квартирах у десяти подозреваемых. У них изъяли четыре самодельных взрывных устройства, начинённых поражающими элементами, детонаторы, автоматы, пистолеты-пулемёты и гранаты.

Свои атаки они планировали в местах массового скопления людей.

Другие подробности пока не сообщаются.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Накопи мили на Бали

    Альфа-Банк представил новую программу для путешественников AlfaTravel

    Новая жизнь постолимпийских территорий: город будущего в Имеретинке

    Градостроительный проект «Имеретинка 2.0» в Сочи изменит наше представление о современном жилье

    Рассрочка завоевывает рынок

    На рынке карт рассрочки появляется все больше игроков, включая такого тяжеловеса, как Альфа-Банк. Усиливающаяся конкуренция делает условия по картам рассрочек все более выгодными

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара подает опасные сигналы
      Курс доллара подает опасные сигналы
    2. Курс доллара получил мощный импульс
      Курс доллара получил мощный импульс
    3. Трамп сделал России большой подарок
      Трамп сделал России большой подарок