Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 16.05.2018

В Москве обнаружен мёртвым член экспертного совета «Единой России»

«Expert Online» 2018

В квартире в центре Москвы обнаружен мёртвым член экспертного совета «Единой России» Юрий Котлер, ранее являвшийся членом высшего совета партии.

По данным агентства ТАСС, у Котлера диагностировано огнестрельное ранение в голову, от которого, предположительно, он и скончался.

Согласно информации СМИ, Котлер несколько дней не выходил на связь. Проверить квартиру отправился его водитель, у которого были ключи. Однако дверь оказалась заперта изнутри, и тогда он вызвал полицию.

Наша справка

Юрий Котлер ранее был членом высшего совета «Единой России», возглавлял проект «Кадровый резерв – профессиональная команда страны». После того, как он покинул высокий пост в партии, стал вице-президентом ВТБ, а в феврале 2018 года был включён в состав экспертного совета «Единой России».

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Накопи мили на Бали

    Альфа-Банк представил новую программу для путешественников AlfaTravel

    Новая жизнь постолимпийских территорий: город будущего в Имеретинке

    Градостроительный проект «Имеретинка 2.0» в Сочи изменит наше представление о современном жилье

    Рассрочка завоевывает рынок

    На рынке карт рассрочки появляется все больше игроков, включая такого тяжеловеса, как Альфа-Банк. Усиливающаяся конкуренция делает условия по картам рассрочек все более выгодными

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара подает опасные сигналы
      Курс доллара подает опасные сигналы
    2. Курс доллара получил мощный импульс
      Курс доллара получил мощный импульс
    3. Трамп сделал России большой подарок
      Трамп сделал России большой подарок