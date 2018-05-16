В Москве обнаружен мёртвым член экспертного совета «Единой России»

В квартире в центре Москвы обнаружен мёртвым член экспертного совета «Единой России» Юрий Котлер, ранее являвшийся членом высшего совета партии.

По данным агентства ТАСС, у Котлера диагностировано огнестрельное ранение в голову, от которого, предположительно, он и скончался.

Согласно информации СМИ, Котлер несколько дней не выходил на связь. Проверить квартиру отправился его водитель, у которого были ключи. Однако дверь оказалась заперта изнутри, и тогда он вызвал полицию.

Наша справка

Юрий Котлер ранее был членом высшего совета «Единой России», возглавлял проект «Кадровый резерв – профессиональная команда страны». После того, как он покинул высокий пост в партии, стал вице-президентом ВТБ, а в феврале 2018 года был включён в состав экспертного совета «Единой России».