Глобальные инвесторы полюбили Россию странною любовью

Инвесторы внешне пока почти игнорируют риск санкций, хотя без него вложений явно было бы больше, но аналитик опасается «санкционного угара» США

Бурная весна на рынке российского госдолга

Суверенные еврооблигации РФ приобретают и нерезиденты, и резиденты, причем последние преобладают после 2015 года, когда их доля составляла менее половины (46,1% на 1 января). Однако в этом году идет быстрый рост доли иностранных держателей, нарастивших её за первый квартал с 38,0% до 42,7%, следует из данных ЦБ РФ, которые привел портал Finmarket.

По отношению к долгу в руках у иностранцев до начала года это означает рост на 10,8%, что по номинальной стоимости равно 1,637 млрд долларов. В сумме нерезиденты через еврооблигации дали в долг Российской Федерации 16,736 млрд долларов, следует из расчета на основе данных Минфина о задолженности по облигационным займам РФ в иностранной валюте и рублях, размещенным на международном рынке капитала.

Кроме того, Банк России опубликовал данные по вложениям в ОФЗ за март. В первый месяц весны нерезиденты увеличили инвестиции в эти российские бумаги на 17 млрд рублей, или на 0,7%. Могли бы и побольше, прирост оказался минимальным с ноября 2017 года. Тем не менее, теперь любой рост зашкаливает за прежний рекорд и доля нерезидентов на рынке ОФЗ в марте выросла до рекордных 34,5% — с 34,2%. Объем их инвестиций (по номиналу бумаг) на 1 апреля составил 2,351 трлн рублей (объем рынка — 6,813 трлн рублей).

Хорошо разместились

Возрастание доли нерезидентов в суверенном долге России говорит о снижении валютных рисков в российских активах, считает руководитель группы анализа и исследований ICBF Павел Щипанов, и о сохранении стабильности в экономике в целом. И, в-третьих, о сохраняющихся возможностях заимствований для Минфина на открытом рынке. Отчасти Центробанк сам поддержал эту ситуацию, оставив ключевую ставку без изменений на последнем заседании, чем поспособствовал стабилизации курса рубля после его ослабления и возрастания волатильности в начале апреля.

Кроме того, продолжает аналитик, ситуация с курсом рубля и ценами на нефть развивается в последнее время очень благоприятно для Центробанка и особенно для Минфина, который получает сверхплановые доходы из-за значительного превышения цены на нефть, заложенной в параметрах бюджета (это 43,8 долл./баррель по Brent). В результате, вместо запланированного дефицита в 1,33 трлн руб. Минфин ждет профицита в 250-300 млрд руб. Соответственно, необходимость в заимствованиях будет падать и объём выпусков ОФЗ будет постепенно сокращаться, уверен Павел Щипанов. А сокращение рынка ОФЗ при сохранении стабильности рубля сохранит их привлекательность для нерезидентов, так что в ближайшее время мы увидим продолжение тенденции.

Как отмечает руководитель аналитического департамента Международного финансового центра Роман Блинов, опубликованные ЦБ данные подтверждают вывод, что период роста стоимости доллара к рублю до 65 рублей большинство глобальных инвесторов использовало для того, чтобы как можно выгоднее разместить валютные активы в российские ценные бумаги — в первую очередь ОФЗ и еврооблигации. Эти данные, полагает аналитик, вселяют осторожный оптимизм, который заключается в том, что спрос на российские активы присутствует, и пусть он не стал массовым на фоне уже прошедшего первого квартала и последних событий в мире, но он есть.

Угар санкционной игры

Спрос на российские активы со стороны глобальных инвесторов отчасти стабилизирует внутренний валютный рынок РФ, полагает Блинов, наряду с существенными всплесками спроса на товарно-сырьевом рынке, и факторы способствуют формированию стабильного торгового коридора для курса национальной валюты, как и формированию профицита бюджета РФ. Самым основным фактором риска в текущих условиях, как и в прошлом году, являются новые возможные санкции в отношении РФ и глобальных инвесторов, инвестирующих в российские активы существенные средства.

«Мы пока не готовы даже предположить, когда именно могут быть применены санкции к глобальным инвесторам, инвестирующим в российские финансовые инструменты. Но на фоне глобального противостояния США Ирану и всем, кому только можно мы допускаем, что в очень сильном угаре санкционной игры США умудрятся добраться и до инвестиционной политики глобальных фондов, но это будет, практически, выстрел в ногу», — говорит аналитик.

Если они до этого додумаются, то это конечно может вызвать эффект «домино» на нашем валютном рынке и в этом случае, полагает Роман Блинов, нас ждет массовый выход инвесторов из российских активов и спроса на доллары и евро. В итоге мы можем столкнуться с ситуацией, при которой в этом году нефть будет стоить 80 долларов за баррель, и доллар при этом тоже может стоить 80 рублей.

Вот так теперь кончаются разговоры об успехах и рекордах на рынке внешнего долга. Но весна пока не кончается.