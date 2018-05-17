Бывшего замминистра культуры задержали по делу о хищении 450 млн рублей

Григория Пирумова – бывшего заместителя министра культуры РФ – задержали по делу о хищении 450 млн рублей, выделенных на строительство комплекса здания Эрмитаж.

Кроме того, сотрудники СК РФ и ФСБ задержали руководителя группы компании «Роспан» Никиту Колесникова. Ещё одним задержанным является бывший директор департамента управления имущества Минкультуры Борис Мазо, передаёт пресс-служба Следственного комитета России.

По данным следствия, подозреваемые организовали заключение государственного контракта без реального намерения его исполнить. При этом большая часть полученных в качестве аванса средств была перечислена в подконтрольные подозреваемым организации.

16 и 17 мая следователи и сотрудники ФСБ провели обыски по месту жительства подозреваемых, в отношении которых возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере»).

Напомним, в октябре 2017 года Дорогомиловский суд Москвы признал Пирумова виновным в хищениях и приговорил его к 18 месяцам колонии общего режима. Тогда же Пирумов был освобожден из-под стражи в зале суда в связи с отбытием срока.