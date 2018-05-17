Goldman Sachs только что запустил конкурента доллару

Принадлежащая Goldman Sachs бостонская компания Circle Internet Financial Ltd., разработчик криптовалютных продуктов, в сотрудничестве с производителем аппаратного оборудования Bitmain стали партнерами в проекте по созданию криптовалюты, которая обеспечена долларом США. Проект называется Circle USD Coin, или USDC и стартует уже нынешним летом.

Участники проекта объявили о привлечении 110 млн долларов. По итогам инвестиционной сделки оценка стартапа приблизилась к 3 млрд долларов США.

Как отмечает Independent, новая криптовалюта будет привязана к доллару США, а это означает, что она не будет подвержена волатильности как биткоин и другие цифровые валюты.

Разработчики утверждают, что Circle USD Coin будет обладать всеми качествами доллара, при этом это будет более удобное и быстрое средство платежей и расчетов.

Если проект будет удачным, "оцифрованы" будут также фунт и евро.