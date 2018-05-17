Эксперты назвали страны для бюджетного отдыха

Абхазия заняла первое место в рейтинге стран наиболее доступных для пляжного отдыха предстоящим летом. Средняя стоимость путешествия сюда на 14 дней составит на двоих взрослых 1396 долларов.

К такому выводу пришли эксперты Skyscanner, которые проанализировали цены на авиабилеты, проживание, питание, развлечения и транспорт.

На втором месте этого рейтинга Азербайджан, расположенный на побережье Каспийского моря. Здесь отдых обойдётся в 1602 доллара.

На третьей строчке – Вьетнам, где, несмотря на достаточно высокие цены на авиабилеты, общая стоимость отдыха будет ниже, чем, к примеру, в Болгарии или Черногории. Так, по оценкам специалистов, двухнедельный отпуск в этой стране обойдётся в среднем в 1608 долларов.

В топ-10 также вошли Турция, Грузия, Албания, Польша с курортами Балтийского моря, Болгария и Черногория.