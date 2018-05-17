Европейские компании уходят из Ирана

Европейские компании отреагировали сворачиванием деятельности в ИРИ после недавнего заявления Джона Болтона, пригрозившего штрафами и прочими наказаниями тем из них, кто продолжит сотрудничать с иранцами.

Очевидно, европейский бизнес не очень верит европейским политикам. По крайней мере, когда речь заходит об отношениях с США и самостоятельности Европы во внешней политике. Евросоюз уже неоднократно вставал в позу обиженного ребенка, который при встрече с сильным наглецом (Америкой) может произнести несколько угроз в адрес задиры, но этим вся его реакция и ограничивается.

Схожая ситуация возникла и сейчас. Дональд Трамп заявил о выходе США из сделки по ядерной программе Ирана и сообщил о возврате антииранских санкций, которые, как всегда, больно ударят по европейским компаниям. Брюссель, как обычно, дружно возмутился и заявил, что сделает все, чтобы сохранить сделку, хотя и совсем не понятно, как это можно сделать без участия Вашингтона. Да, еще сильно «обиделся» тезка Трампа, президент Евросовета Дональд Туск, назвавший американского коллегу капризным эгоистом и обвинивший его в том, что он ведет себя не как друг, а как враг. Но опыт прежних конфронтаций Евросоюза после односторонних действий Белого дома, подсказывает, что словесными угрозами все «сопротивление» Европы и ограничится, потому что иранский рынок несмотря на всю свою привлекательность не идет ни в какое сравнение с американским.

По крайней мере, складывается впечатление, что европейский бизнес придерживается именно такой точки зрения. Иначе не объяснить то, что хотя до официального вступления санкций США против Ирана еще несколько месяцев, компании Старого Света во избежание недоразумений с американскими властями уже начали сворачивать свою деятельность в Иране. Одним из первых на скорый возврат санкций против Ирана, которые наверняка не будут отменены так, как это случилось на днях, например, с китайским IT-гигантом ZTE, отреагировал судоходный сектор, имеющий с Тегераном широкие деловые связи. Два крупнейших контейнерных перевозчика планеты: MSC и Maersk Line заявили, что пересматривают свои планы деятельности в Иране в связи с изменившейся ситуаций, под которой, естественно, имеются в виду санкции США. Так, Maersk Tankers уже перестал заключать контракты на операции в ИРИ. Компания намерена закрыть все действующие контракты до 4 ноября. Санкции, как следует из заявления Минфина США, будут вводиться в два этапа: 6 августа и 4 ноября.

Датская судоходная компания Torm также закрыла весь бизнес в Иране, причем, сделала это уже сейчас, т.е. немедленно, не дожидаясь осени.

Еще один европейский гигант – Siemens, работающий в самых разных секторах экономики, уже много лет поставляет Тегерану оборудование для добычи нефти и газа. Siemens тоже дал понять, что перестал принимать новые заказы от иранских клиентов, хотя и выразил надежду, что политики как-то исправят ситуацию. Об этом сообщил CNN главный управляющий Siemens Джо Кэзер.

До 4 ноября готовится покинуть Иран и французский нефтегазовый гигант Total, разрабатывающий огромное газовое месторождение Южный Парс. Total уже вложил в него ок. 50 млн долларов. Французы не скрывают, что не хотят сердить Вашингтон. Под угрозой проект стоимостью 2 млрд долларов, но и эти потери меркнут по сравнению со штрафами, которые может наложить на нарушителей санкций Минфин США, и другими последствиями.

Одной из наиболее сильных угроз, к примеру, является «отключение» от финансовой системы США. Для многих крупных компаний эта угроза страшнее даже миллиардных штрафов. Например, у Total свыше 90% всех финансовых транзакций проходят через американские банки.

В Total выразили робкую надежду, что Вашингтон сделает для них исключение, но надежды на это очень слабые. Очевидно, что 50,1% акций совместного проекта, принадлежащие сейчас Total, перейдут их партнерам: китайской компании CNPC и иранской - Petropars.

Сейчас ждут похожих заявлений о замораживании сотрудничества и уходе из Ирана и от других европейских гигантов, например, Volkswagen и Airbus, активно работающих в этой стране после заключения соглашения по его ядерной программе и снятия с него международных санкций. В Европе наверняка понимают, насколько наивно рассчитывать на смягчение позиции Вашингтона в отношении Тегерана или на то, что американцы разрешат европейским компаниям нарушать санкции. Последние надежды, если они у кого-то и оставались, наверняка улетучились после воскресного заявления Джона Болтона. Советник американского президента по национальной безопасности предупредил, что США могут наказывать европейские компании, если они продолжат торговать и сотрудничать с Тегераном.

«Думаю, европейцы поймут, что в их же интересах действовать заодно с нами»,- откровенно заявил Болтон, известный плохим, мягко говоря, отношением к Ирану, в интервью CNN.