Госдума отложила законопроект о наказании за соблюдение санкций из-за критики бизнеса

Госдума перенесла второе чтение законопроекта об ответственности за исполнение антироссийских санкций для консультаций с бизнесом. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин предложил депутатам сперва провести консультации с бизнесом, так как резко против нового законопроекта высказался Союз промышленников и предпринимателей России. Ожидается, что 23 мая Госдума обсудит проект закона на заседании совета по законотворчеству.
Президент РСПП Александр Шохин в беседе с РБК не исключил возможность написания новой редакции законопроекта об ответственности за исполнение санкций США. «Мы приветствуем решение Госдумы, озвученное Вячеславом Володиным о необходимости дополнительного обсуждения этого законопроекта, тем более что такой инструмент, как совет по законотворчеству, для обсуждения сформирован», — пояснил Шохин.
Напомним, 15 мая Госдума одобрила в первом чтении проект закона об уголовной ответственности за соблюдение на территории России западных санкций.
Комментируя сложившуюся ситуацию, директор стратегических проектов CAF Group Валентин Островский сказал «Эксперт online»: «На большую часть бизнеса в РФ принятие законопроекта о введении ответственности за содействие санкциям иностранных государств никак не повлияет.
Отложенный на рассмотрение законопроект в большей степени элемент информационной борьбы, чем какая-то преграда для бизнеса. Тем не менее, принятие законопроекта несет риски экономических потерь для ориентированных на экспорт своей продукции российских компаний, российских компаний, финансируемых из-за рубежа, а также филиалов иностранных компаний (банков) в РФ. Эти компании, пытаясь избежать наказаний от регуляторов западных стран, которые ввели санкции, могут попытаться на территории РФ исполнять санкции в нарушении российского законодательства, тем самым ставя российские законы ниже законов третьих стран. Недопустимо вести бизнес в России и не исполнять российские законы – таков основной посыл законопроекта. Но, видимо, Бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей привело какие-то разумные аргументы для законодателей, которые взяли паузу для экспертной оценки возможных рисков от принятия законопроектов, очевидно есть опасения, что какие-то компании могут уйти с российского рынка, а им не будет адекватной замены.
В целом закон вполне адекватен как симметричный ответ на аналогичные действия третьих стран, но в бизнесе не так важен зеркальный ответ на недружественные действия, здесь необходимо в первую очередь не навредить своей экономике, нужно, соблюдая принцип экономической целесообразности и используя возникшую ситуацию, получить выгоды для своих компаний, ограничив компании тех стран, которые ввели санкции. Чтобы не навредить российскому бизнесу и была взята пауза для экспертной оценки последствий принятия законопроекта.
Прямой помощи законопроект пострадавшим от санкций компаниям не окажет, но должен создать трудности тем, кто ставит законы третьих стран выше, чем законы страны, в которой он ведет бизнес», — заключает Валентин Островский.