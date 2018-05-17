Госдума отложила законопроект о наказании за соблюдение санкций из-за критики бизнеса

Госдума перенесла второе чтение законопроекта об ответственности за исполнение антироссийских санкций для консультаций с бизнесом. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин предложил депутатам сперва провести консультации с бизнесом, так как резко против нового законопроекта высказался Союз промышленников и предпринимателей России. Ожидается, что 23 мая Госдума обсудит проект закона на заседании совета по законотворчеству.

Президент РСПП Александр Шохин в беседе с РБК не исключил возможность написания новой редакции законопроекта об ответственности за исполнение санкций США. «Мы приветствуем решение Госдумы, озвученное Вячеславом Володиным о необходимости дополнительного обсуждения этого законопроекта, тем более что такой инструмент, как совет по законотворчеству, для обсуждения сформирован», — пояснил Шохин.

Напомним, 15 мая Госдума одобрила в первом чтении проект закона об уголовной ответственности за соблюдение на территории России западных санкций.

Комментируя сложившуюся ситуацию, директор стратегических проектов CAF Group Валентин Островский сказал «Эксперт online»: «На большую часть бизнеса в РФ принятие законопроекта о введении ответственности за содействие санкциям иностранных государств никак не повлияет.