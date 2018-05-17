Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 17.05.2018

Инвесторы производителей бытовой техники пригрозили уйти с российского рынка

«Expert Online» 2018

Иностранные инвесторы производителей бытовой техники пригрозили уйти с российского рынка, если депутаты нижней палаты парламента РФ примут законопроект о наказании за соблюдение санкций.

Соответствующее предупреждение в письме председателю Госдумы Вячеславу Володину высказали представители Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), передаёт РБК.

Напомним, документ, предполагающий введение уголовной ответственности за помощь в выполнении антироссийских санкций, 15 мая был одобрен Госдумой в первом чтении.

Принятие такого законопроекта в нынешней редакции, как говорится в письме РАТЭК, «приведёт к значительному ухудшению положения как иностранных инвесторов, так и российских компаний». При этом они предупредили, что всё это в конечном итоге обернётся для России «сокращением инвестиций, потерей рабочих мест и ухудшением конкурентной среды».

В связи с этим представители РАТЭК попросили Володина отложить принятие законопроекта.

Ранее сообщалось, что категорически против нового законопроекта высказался и Союз промышленников и предпринимателей России.

Ожидается, что 23 мая Госдума обсудит проект закона на заседании совета по законотворчеству.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Накопи мили на Бали

    Альфа-Банк представил новую программу для путешественников AlfaTravel

    Новая жизнь постолимпийских территорий: город будущего в Имеретинке

    Градостроительный проект «Имеретинка 2.0» в Сочи изменит наше представление о современном жилье

    Рассрочка завоевывает рынок

    На рынке карт рассрочки появляется все больше игроков, включая такого тяжеловеса, как Альфа-Банк. Усиливающаяся конкуренция делает условия по картам рассрочек все более выгодными

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара подает опасные сигналы
      Курс доллара подает опасные сигналы
    2. Курс доллара получил мощный импульс
      Курс доллара получил мощный импульс
    3. Курс доллара взлетел до полугодичных максимумов
      Курс доллара взлетел до полугодичных максимумов