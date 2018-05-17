Иностранные инвесторы производителей бытовой техники пригрозили уйти с российского рынка, если депутаты нижней палаты парламента РФ примут законопроект о наказании за соблюдение санкций.

Соответствующее предупреждение в письме председателю Госдумы Вячеславу Володину высказали представители Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), передаёт РБК.

Напомним, документ, предполагающий введение уголовной ответственности за помощь в выполнении антироссийских санкций, 15 мая был одобрен Госдумой в первом чтении.

Принятие такого законопроекта в нынешней редакции, как говорится в письме РАТЭК, «приведёт к значительному ухудшению положения как иностранных инвесторов, так и российских компаний». При этом они предупредили, что всё это в конечном итоге обернётся для России «сокращением инвестиций, потерей рабочих мест и ухудшением конкурентной среды».

В связи с этим представители РАТЭК попросили Володина отложить принятие законопроекта.

Ранее сообщалось, что категорически против нового законопроекта высказался и Союз промышленников и предпринимателей России.

Ожидается, что 23 мая Госдума обсудит проект закона на заседании совета по законотворчеству.