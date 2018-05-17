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Москва, 17.05.2018

Матвиенко рассказала, как должно происходить повышение пенсионного возраста

«Expert Online» 2018

Валентина Матвиенко – спикер верхней палаты парламента РФ – рассказала, как должно происходить повышение пенсионного возраста в нашей стране.

По её мнению, это должно происходить плавно и спокойно, передаёт РИА Новости.

При этом он подчеркнула, что необходим очень плавный переходный спокойный период.

«Растянуть увеличение пенсионного возраста надо на 10 лет и каждый год повышать на полгода возраст выхода на пенсию как для мужчин, так и для женщин», – резюмировала Матвиенко, допустив, что пенсионный возраст для женщин может быть повышен до 60 лет.

Ранее сообщалось, что сегодня в Белом доме премьер-министр Дмитрий Медведев должен провести совещание с членами своего нового кабинета о повышении пенсионного возраста.

По данным источников, близких к правительству, известно, что за основу для новых сроков выхода на пенсию будут взяты разработки Центра стратегических разработок под руководством Алексея Кудрина, который предлагает повысить пенсионный возраст для мужчин с 60 до 65 лет, для женщин – с 55 до 60.

По итогам совещания подготовят законопроект, который Госдума должна будет рассмотреть до окончания весенней сессии нижней палаты российского парламента.

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