Матвиенко рассказала, как должно происходить повышение пенсионного возраста

Валентина Матвиенко – спикер верхней палаты парламента РФ – рассказала, как должно происходить повышение пенсионного возраста в нашей стране.

По её мнению, это должно происходить плавно и спокойно, передаёт РИА Новости.

При этом он подчеркнула, что необходим очень плавный переходный спокойный период.

«Растянуть увеличение пенсионного возраста надо на 10 лет и каждый год повышать на полгода возраст выхода на пенсию как для мужчин, так и для женщин», – резюмировала Матвиенко, допустив, что пенсионный возраст для женщин может быть повышен до 60 лет.

Ранее сообщалось, что сегодня в Белом доме премьер-министр Дмитрий Медведев должен провести совещание с членами своего нового кабинета о повышении пенсионного возраста.

По данным источников, близких к правительству, известно, что за основу для новых сроков выхода на пенсию будут взяты разработки Центра стратегических разработок под руководством Алексея Кудрина, который предлагает повысить пенсионный возраст для мужчин с 60 до 65 лет, для женщин – с 55 до 60.

По итогам совещания подготовят законопроект, который Госдума должна будет рассмотреть до окончания весенней сессии нижней палаты российского парламента.