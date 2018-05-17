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Москва, 17.05.2018

Москвичей предупредили об ухудшении погоды в выходные

«Expert Online» 2018

В предстоящие выходные в российской столице ожидается похолодание, которое будет сопровождаться сильными дождями и грозами.

Об этом рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По её словам, уже ночь на субботу градусники будут показывать плюс 17 градусов, передаёт РИА Новости.

Днём 19 мая температура начнёт ещё больше снижаться за счёт плотной облачности и дождей. При этом ожидается гроза, а также усиление ветра с порывами до 12-17 метров в секунду. Воздух прогреется до 16 градусов.

К вечеру воскресенья дожди покинут столичный регион. Вместе с ними уйдёт и тепло – согласно прогнозу синоптиков, 20 мая дневная температура будет составит всего 14-16 градусов.

В свою очередь в региональном Управлении МЧС обращаются к жителям Москвы и гостям столицы при ухудшении погодных условий по возможности не выходить на улицу, при грозе держаться дальше от окон, не пользоваться электроприборами.

Спасатели настоятельно просят обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Автомобилистам при грозе желательно немедленно остановить машину, а также не парковаться рядом с деревьями. При возникновении происшествий звонить по телефону 101.

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