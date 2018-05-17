На ПМЭФ обсудят государственную политику в области инноваций

В рамках тематического трека деловой программы ПМЭФ «Россия: используя потенциал роста» состоится деловая сессия «Государственная поддержка инноваций: эффективный инструмент для обеспечения лидерства». Соорганизатором сессии выступает Российская Венчурная Компания.

Участники мероприятия обсудят инструменты государственной поддержки высокотехнологичных производств, меры по устранению барьеров для развития инновационного бизнеса, а также перспективы международного сотрудничества в области инноваций.

По словам генерального директора РВК Александра Повалко, необходимо выработать системный подход к управлению инновационной отраслью: «Структуру и характер глобальных рынков во многом определяет развитие технологий. От того, насколько эффективно нам удастся использовать технологический потенциал страны, будет зависеть конкурентоспособность ее экономики и вектор прогресса. Именно поэтому так важно, опираясь на мировую практику и отечественный опыт, определить основные контуры государственной политики по поддержке инноваций, выращиванию новых компетенций и знаний, выстроить эффективную систему управления научными исследованиями и технологическим развитием. Эти важнейшие темы будут в центре внимания деловой программы Форума».

Инновационное развитие является одним из ключевых направлений программы Петербургского международного экономического форума. Ежегодно дискуссии в рамках этого тематического блока привлекают ключевых участников отрасли – инвесторов, стартаперов, ученых, экспертов.

Актуальность дискуссии обусловлена необходимостью повышать конкурентоспособность государства на мировой арене, что невозможно без лидерства в сфере инновационных технологий, пояснил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков: «Ведущие государства ориентированы на построение новой, инновационной экономики. Происходит интенсивный взаимный обмен технологиями, материальным и интеллектуальным капиталом. В этой конкурентной среде существенным преимуществом государства является работа по поддержке инноваций, созданию условий для привлечения ресурсов и развития инновационного сектора».

Фонд «Росконгресс» — крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий.

Фонд «Росконгресс» учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Фонд обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.

Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.

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