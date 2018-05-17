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Москва, 17.05.2018

На Украине из-за забастовки остановил работу крупнейший металлургический комбинат

«Expert Online» 2018

На Украине остановил работу крупнейший металлургический комбинат «АрселорМиттал Кривой Рог» из-за забастовки сотрудников, передает РИА новости. 

Как сообщает сайт Конфедерации свободных профсоюзов Украины, рабочие отказались выходить на работу из-за неприемлемых условий труда. Железнодорожники требуют обеспечить безопасные условия труда на предприятии и предоставить исправную технику для работы.

Уточняется, что в настоящий момент работа остановлена в мартеновском и конвертерном цехах из-за невозможности доставки сырья, поскольку железнодорожный транспорт обслуживает все производство на комбинате.

Первичные профсоюзные организации на предприятии срочно собираются на совместное заседание, чтобы обсудить дальнейшие действия.

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