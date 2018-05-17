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Москва, 17.05.2018

ООН: к 2050 году население России сократится на 11 млн человек

«Expert Online» 2018

К 2050 году численность населения России сократится более чем на 11 млн человек — до 132,7 млн.

Об этом говорится в докладе Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, составленном по оценкам национальных статистических агентств, передаёт «Газета.Ru».

Согласно тому же документу, доля городских жителей к 2025 году в нашей стране увеличится на 3 млн человек до 110,6 млн, а сельского населения – сократится на 14 млн - с 36,8 до 22,1 млн человек. При этом разрыв между городским и сельским населением будет усиливаться.

Кроме того, отмечается, что к середине XXI века более 80% россиян будут проживать в городах. Самым густонаселённым городом Европы в 2035 году останется Москва. Уже в 2025 году там будут проживать 12,8 млн человек, и этот показатель сохранится на протяжении следующих десяти лет.

А вот население Санкт-Петербурга вырастет всего на 300 тыс. человек – до 5,6 млн человек.

Согласно прогнозам ООН, к 2030 году в России увеличится число городов с населением от 300 тыс. человек, но городов-миллионников больше не станет. Сейчас их 13 по всей стране.

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