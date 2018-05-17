Оставшиеся банки заработают больше прибыли

Как заявила зампред ЦБ Ольга Полякова, Банк России прогнозирует прибыль российского банковского сектора по итогам 2018 года на уровне выше показателя за прошлый год. «Пока мы не считали по году прогноз, но будет больше, чем в прошлом году», — передает агентство ТАСС слова представителя регулятора.

Она также отметила, что снижение прибыли за четыре месяца этого года несущественно. «Надо учитывать, что и кредитных организаций стало меньше, и было формирование резервов кредитными организациями, которые сейчас находятся на санации», — пояснила зампред ЦБ.

Как сообщает со ссылкой на Ольгу Полякову РБК, в 2017 году российские банки заработали 790 млрд рублей, но при этом часть банков получила на 169 млрд руб. убытка.

По итогам января — апреля этого года прибыль банковского сектора РФ, по оценкам регулятора, составила 573 млрд рублей (годом ранее — 553 млрд рублей). При этом, по словам Ольги Поляковой, надо учитывать, что снижаются процентные ставки. Она также отметила, что сохраняется соотношение прибыльных организаций и тех, которые работают с убытками: 2/3 и 1/3 соответственно.

Отметим, что прибыль российского банковского сектора варьирует в очень широких пределах. По данным ЦБ РФ она составляла в 2013 году 994 млрд руб., в 2014 — 589 млрд руб., в 2015 — 192 млрд рублей, в 2016 — 930 млрд руб. Эти вариации происходят на фоне еще более значительных изменений в объемах банковских резервов.

По некоторым оценкам, прибыль российских банков может быть выше предыдущего года в 1.5-2 раза. Так, в марте в S&P дали прогноз прибыли российского банковского сектора в 2018 году размере 1,2-1,3 трлн рублей. Это не будет удивительным с учетом того, что не ожидается новой волны массовой санации, а состояние экономики достаточно приличное.

Между тем, напоминает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, по итогам прошлого года число участников рынка банковских услуг сократилось еще на 51 организацию в результате отзыва лицензии. При этом в прошлом году прекратили свою деятельность сразу несколько крупных банков, в том числе Югра и Татфондбанк. Рост нагрузки на фонды АСВ привели к тому, что ЦБ начал повышать коэффициенты риска для ссуд с полной стоимостью кредита, таким образом прибыль от кредитования банков начала существенно снижается, при том, что параллельно происходил спад спроса на срочные рублевые вклады со стороны населения в связи со снижением их доходности вслед за ставкой рефинансирования, которую ЦБ снижал весь 2017 год и продолжил в первом квартале 2018.

Результаты первого квартала на самом деле можно назвать не разочаровывающими, а, с учетом перечисленных факторов, скорее позитивными, указывает аналитик. С 1 мая введены повышенные коэффициенты риска по потребительским кредитам. Таким образом, по ссудам с ПСК (полной стоимостью кредита) 15–20% коэффициент составляет 1,1, с ПСК от 20 до 25% — уже 1,2. Таким образом, увеличивается нагрузка на банки, маржинальность кредитования снижается, вполне ожидаемо, что это может привести к очередному витку ужесточения требований к качеству заемщиков и снижению доходов банков от кредитования.

В то же время отказываться от смягчения кредитно-денежной политики ЦБ та же не намерен и, скорее всего, уже на июньском заседании будет принято решение об очередном снижении ставки на 25-50 базисных пункта. Это, опять же, приведет к снижению ставок по рублевым вкладам и снизит их привлекательность, уверен Алексей Антонов. Кстати, добавляет он, сейчас банки, показывающие положительные финансовые результаты, обязаны позитиву не столько операционной деятельности, сколько инвестиционной. Случаи, когда от операций на финансовых рынках кредитная организация получает больше прибыли, чем от работы с кредитами и вкладами встречаются все чаще, при этом все чаще средства, с которыми работают инвестиционные подразделения, организации получают не от вкладчиков, а на межбанке. По факту мы говорим о превращении банков в инвесткомпании.

Центральный банк как главный регулятор отрасли напрямую влияет на уровень прибыли банков, потому что управляет ключевой ставкой, а также устанавливает нормы резервирования по коммерческим банкам, напоминает генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов. Плюс сильное влияние на уровень прибыли отдельных банков может оказывать процесс отзыва лицензии и последующей санации, так как санация тоже может приносить прибыль.

О считает возможным рост прибыли по сравнению с предыдущим годом вдвое и отмечает, что для такого сценария есть свои предпосылки. Во-первых, длительный процесс отзыва лицензий и зачистки сектора должен уже начать приносить свои плоды в виде большей финансовой стабильности тех банков, которые остались, в виде того, что им досталась большая часть доли рынка, что они научились работать по новым правилам.

Во-вторых, продолжает аналитик, медленно, но верно начинает восстанавливаться потребительский спрос, реальные зарплаты граждан начали рост впервые за последние 3 года, а значит, будет спрос на потребительские кредиты, по крайней мере, пока курс рубля устойчив. Банки получат возможность нарастить свои активы через рост портфелей портебкредитов, при этом, наученные опытами прошлых кризисов, и вооруженные новыми инструментами маркетинга, например, соцсетями и их анализом, смогут повысить качество кредитного портфеля, отобрать наиболее дисциплинированных заемщиков и отсеять неплатежеспособных. Скорее всего, заключает Александр Шустов, будут доминировать госбанки, прибыль которых легче предсказать.