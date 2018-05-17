Россия ответила США: Госдума одобрила контрсанкции

Депутаты нижней палаты российского парламента приняли законопроект о контрсанкциях во втором чтении.

Согласно документу, компаниям США или иных недружественных иностранных государств будет запрещено участвовать в контрактах по госзакупкам и в приватизации госимущества. Такой же запрет будет действовать для компаний, прямо или косвенно подконтрольных таким государствам или аффилированных с ними.

При этом из документа исключили норму, из-за которой под ограничения могли попасть практически все российские компании и банки с иностранным участием, передаёт РИА Новости.

Напомним, после первого чтения проект предусматривал препятствия для работы российских компаний, если иностранцы владеют 25% и более их капитала. Это ставило под угрозу возможность участия в государственных и муниципальных закупках и в приватизации.

Кроме того, из текста документа исключили упоминание конкретных отраслей, товаров и услуг. При этом у правительства останутся полномочия вводить запрет или ограничивать ввоз и вывоз продукции или сырья из США и других недружественных стран.

Впрочем, меры противодействия санкциям не коснутся товаров, которые могут быть ввезены гражданами России или иностранными гражданами для личного пользования.

Третье чтение запланировано на 22 мая.

Ранее сообщалось, что Госдума перенесла второе чтение законопроекта об ответственности за исполнение антироссийских санкций для консультаций с бизнесом.

Спикер нижней палаты Вячеслав Володин предложил депутатам сперва провести консультации с бизнесом, так как резко против нового законопроекта высказался Союз промышленников и предпринимателей России. Ожидается, что 23 мая Госдума обсудит проект закона на заседании совета по законотворчеству.