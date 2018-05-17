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Москва, 17.05.2018

США выдвинули условия Северной Корее

«Expert Online» 2018

США потребовали от Пхеньяна вывезти  за пределы страны в течение полугода хотя бы часть ядерных боеголовок, межконтинентальных баллистических ракет и радиоактивных материалов, передает японская газета Asahi, ссылаясь на собственные источники знакомые с ситуацией.

При выполнение данных условий Вашингтон пообещал исключить КНДР из списка стран-пособниц терроризма. Если это произойдет, Северная Корея сможет получать гуманитарную помощь от других государств. Однако пока никаких предварительных договоренностей по этому поводу не достигнуто, уточняет издание.

Вполне возможно, что данная тема станет центральной в переговорах Ким Чен Ына и Дональда Трампа, которые намечены на 12 июня текущего года.

Напомним, проведение встречи в данный момент находится под угрозой из-за  совместных военных учения Южной Кореи и США.

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