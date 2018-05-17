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Москва, 17.05.2018

Стоимость нефти превысила 80$ за баррель

«Expert Online» 2018

17 мая во время торгов на лондонской бирже ICE цена на нефть марки Brent превысила отметку в $80 за баррель, свидетельствуют данные портала Investing.com.

Уточняется, что в последний раз цена нефти Brent поднималась на этот уровень 25 ноября 2014 года.

Ранее аналитики Bank of America прогнозировали, что цена на нефть может подняться до отметки $100 за баррель.

К 12:49 по московскому времени  июльский фьючерс на сорт Brent на бирже ICE Futures  вырос на $0,83, достигнув $80,12 за баррель. 15 мая цена на Brent  впервые с осени 2014 года превысила отметку в $79 за баррель.

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