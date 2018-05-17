В 2020 году должны вступить в силу новые международные требования к судовому топливу. Они, как полагают аналитики Morgan Stanley, самым решительным образом повлияют на сортамент выпуска в нефтеперерабатывающей отрасли, которая при этом станет придирчивей к закупаемой нефти. Это приведет к её подорожанию нефти, в частности, сорта Brent — до 90 долларов за баррель. Более того, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление экспертов банка, эта перспектива начнет оказывать поддержку ценам уже в ближайшие два года, причем чуть ли не сильнее, чем геополитика и ОПЕК.

Итак: с января 2020 года суда будут обязаны использовать топливо со сниженным содержанием серы, что приведет к росту спроса на средние дистилляты, включая дизель и морской газойль. «Мы ожидаем борьбу за средние дистилляты, в результате которой увеличатся крэк-спреды, а вслед за ними поднимутся и цены на нефть», — полагают в Morgan Stanley.

Международный морской регулятор по экологическим причинам требует снизить максимальное содержание серы в судовом топливе с обычных нынешних 3,5% — до 0,5%. Ожидается, что эти изменения уберут с рынка высокосернистый мазут, но вызовут росту спроса на нефтепродукты, отвечающие новым требованиям. Аналитики считают, что рост выпуска таких продуктов повысит и спрос на нефть.

Да, прогнозы по росту стоимости нефти оправданы, признает Мария Сальникова, ведущий аналитик компании «Эксперт плюс». Еще с прошлого года, когда Международная морская организация ООН сделала заявление о требовании снизить содержание серы в судовом топливе до 0,5% с 2020 года с нынешних 3,5% перспектива роста цены на баррель Brent/WTI была очевидной. Несмотря на то что на судовое топливо с высоким содержанием серы приходится не более 4% мирового спроса на нефть, в НПЗ этот спрос поглощает остатки нефтеперерабатывающего процесса.

На момент публикации заявления баррель нефти стоил летом 2017 года 45 долларов за баррель Brent, напоминает аналитик. Сегодня же цена, которая формировалась и под влиянием решения стран ОПЕК об объемах добычи, и под давлением геополитических факторов, и благодаря ожиданию изменений требований к судовому топливу стоит на 75,5% дороже.

Она прогнозирует до конца второго квартала 2018 года возможность коррекции вниз на 6-8% от диапазона 78-79 долларов за баррель. В начале третьего квартала, с ростом потребительской активности в США, когда начинается сезон отпусков и традиционно больше используют топливо для авто путешествий, нефть возобновит восходящую тенденцию 2018 года. То есть в середине лета цель в диапазон 84-88 долларов вполне реалистичная. Более значимых уровней на 2018 год в целом не ждем. Максимум года будет возле цены 88 долларов за баррель

И все же, возражает руководитель аналитического департамента компании «Международный финансовый центр» Роман Блинов, тема развития требований к экологическим нормам в работе двигателей внутреннего сгорания, которые работают на дизельном и иных видах топлива, хотя и актуальна, но не настолько, чтобы из-за нее выросли цены на нефть, да ещё и во всём мире. На сегодня наиболее актуальными и даже ключевыми факторами для товарно-сырьевого рынка являются скорее геополитические факторы нестабильности на Аравийском полуострове и всём Ближнем Востоке.

Санкции со стороны США против Ирана способны вызвать более значимый эффект на товарно-сырьевом рынке и лишить его возможность оборачивать нефть из скважин Ирана. По словам эксперта, сейчас мы стали свидетелями одного из самых интересных моментов в мировой геополитике. США и Дональд Трамп изо всех своих сил пытаются реализовать предвыборный тезис о том, что мир получит мир через силу со стороны США, но у этого процесса есть свои издержки самого разного толка. Одно только посольство США в Иерусалиме чего стоит, - стоимость открытия – это жизни реальных людей и не только в Израиле.

Как полагает Роман Блинов, в текущих геополитических и экономических условиях у товарно-сырьевого рынка есть все шансы дойти до уровней в 74,85 – 75 долларов по WTI и даже до 80, а по Brent – 83,2 доллара за баррель, а возможно, и существенно выше при обострении ситуации в арабском мире. Кроме того, ФРС США и основные маркет-мейкеры с Уолл-Стрит вполне себе могут позволить играть на повышение цен на сырьё для создания дополнительного инфляционного давления на экономику США, которая пока не испытывает трудностей от таких высоких цен на энергоносители на товарно-сырьевом рынке.