Трамп поручил подготовить новый пакет санкций против России

Президент США Дональд Трамп дал поручение госсекретарю Майку Помпео подготовить ряд новых санкционных мер против России. Инициатива вызвана якобы нарушением Москвой Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает Белый дом.

Уточняется, что над новыми санкциями Помпео будет работать совместно с министерствами финансов, обороны, торговли, а также с директором национальной разведки.

Со своей стороны конгресс США потребовал, чтобы президент представил доклад с планом по новым санкциям против российских чиновников, которых Вашингтон обвиняет в нарушении ДРСМД. Речь идет о возможном запрете на контакты по бюджетным закупкам США.

Напомним, договор РСМД был подписан 8 декабря 1987 года советским генсеком Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом в Вашингтоне. Согласно договору сокращению подлежали ракеты с дальностью поражения от 500 до 1000 километров и от 1000 до 5500 километров.