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Москва, 17.05.2018

Трамп поручил подготовить новый пакет санкций против России

«Expert Online» 2018

Президент США Дональд Трамп  дал поручение госсекретарю Майку Помпео подготовить ряд новых санкционных мер против России. Инициатива вызвана якобы нарушением Москвой Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает Белый дом.

Уточняется, что над новыми санкциями Помпео будет работать совместно с министерствами финансов, обороны, торговли, а также с директором национальной разведки.

Со своей стороны конгресс США потребовал, чтобы президент представил доклад с планом по новым санкциям против российских чиновников, которых Вашингтон обвиняет в нарушении ДРСМД. Речь идет о возможном запрете на контакты по бюджетным закупкам США.

Напомним, договор РСМД был подписан 8 декабря 1987 года советским генсеком Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом в Вашингтоне. Согласно договору сокращению подлежали ракеты с дальностью поражения от 500 до 1000 километров и от 1000 до 5500 километров.

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