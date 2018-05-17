Центробанк создаст памятную купюру к ЧМ-2018

Ольга Скоробогатова – первый заместитель председателя Банка России – заявила, что регулятор разработал памятную банкноту к чемпионату мира по футболу 2018 года, который пройдёт предстоящим летом в нашей стране.

По её словам, разработка памятной купюры уже завершена, в ближайшее время Центробанк РФ её представит общественности, передаёт РИА Новости.

«В этом году к событию FIFA будем выпускать памятную банкноту, её разработка завершена, мы в ближайшее время сделаем анонс», – резюмировала представитель ЦБ РФ.

Каким номиналом будет памятная купюра, пока не уточняется.